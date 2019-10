Məşhur türkiyəli telemaqnat Acun İlicalı ölümdən qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Acun İlicalının içində olduğu avtomobil O-6 şossesində hərəkətdə olan zaman arxa təkərin partlaması nəticəsində idarəetməni itirib.

Acun maneəyə çırpılan avtomobildən zədəsiz qurtula bilib.

