Sabah Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyə prezidenti Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının oktyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 7-ci sammitində iştirak edəcək.



Qeyd edək ki, Ərdoğanın Azərbaycana səfəri oktyabrın 15-də başa çatacaq.

