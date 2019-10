"Barış pınarı" antiterror əməliyyatı zamanı Suriyanın 42 kəndi, ümumilikdə 109 kilometr ərazi terrorçulardan azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.



O qeyd edib ki, əməliyyat başladığı gündən indiyədək Türkiyənin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Gaziantep şəhərlərindəki yaşayış ərazilərinə 652 top mərmisi və raket atılıb. Nəticədə uşaqlar daxil olmaqla 18 vətəndaş həlak olub, 147 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.