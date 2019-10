"İstanbullu gelin" serialındakı Murad obrazı ilə tamaşaçılara tanış olan aktyor Berkay Hardal evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor ötən həftə nişanlandığı həmkarıı Dilan Telkök ilə nikah masasına oturub.

4 ay əvvəl tanış olan cütlüyün nikahına yaxın dostları qatılıb.

