Kürdəmirdə VAZ yoldan çıxıb aşdı, yaralı var - FOTO

Kürdəmirdə bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.azəbər verir ki, qəza Ağsu-Kürdəmir-İmişli yolunun 42-ci km-də, rayonun Atakişili kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

“VAZ-2107” markalı avtomobil Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfil idarəetməni itirib.

Nəticədə avtomibil yoldan çıxaraq aşıb.

Qəza zamanı xəsarət alan Kürdəmir rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədov Nurlan Məhəmməd oğludur.

O, Kürdəmir RMX-na çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.