Millimiz Macarıstanla oyunun əlavə olunmuş ikinci dəqiqəsində hesabı bərabərləşdirdi.

Ancaq Bəhlul Mustafazadənin bədəninə toxunaraq qapıya daxil olan topu hakim qeydə almadı. Referi futbolçumuzun əllə oynadığını bildirərək qolu qeydə almadı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.