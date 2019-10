"Səudiyyə Ərəbistanı ilə dialoqa hazırıq" - Zərif

İran Səudiyyə Ərəbistanı ilə dialoqa hər zaman hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib. Onun sözlərinə görə, İran ilə Səudiyyə Ərəbistanı yaxın qonşulardır və bu qonşuluq daimi xarakter daşıyır.



"Nə İran, nə də Səudiyyə Ərəbistanı regiondan köçüb getməyəcək. Buna görə də problemlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi vacibdir".



XİN rəhbəri qeyd edib ki, Körfəz dövlətləri öz aralarındakı mübahisələri həll etmək iqtidarında olduqları üçün başqa ölkələrin buraya müdaxiləsi əlavə problemlər yaradır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.