Rusiya və Polşa final mərhələsində, Xorvatiyadan heç-heçə - GECƏNİN NƏTİCƏLƏRİ

Bu gün “Avro-2020”nin seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

Qol.az-ın məlumatına görə, 4 qrupda 9 qarşılaşma olub. O cümlədən E qrupunda Azərbaycan millisi səfərdə Macarıstanla görüşüb və 0:1 hesabı ilə uduzub. Xorvatiya isə Uelslə bərabarə qalıb - 1:1.



İ qrupunda Belçikadan sonra Rusiya da səfərdə Kiprə qalib gələrək final mərhələsinə yüksəlib.



G qrupunda isə Polşa Şimali Makedoniyaya 2:0 hesabı ilə qalib gələrək final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib.

13 oktyabr

C qrupu

20:00. Belarus - Hollandiya - 1:2

Qollar: Veynaldum, 32 (0:1), 41 (0:2), Dragun, 54 (1:2)

22:45. Estoniya - Almaniya - 0:3

Qollar: İlkan Gündoğan, 52, Mets, 57, Verner, 71

E qrupu

20:00. Macarıstan - Azərbaycan - 1:0

Qollar: Korhut, 10

22:45. Uels - Xorvatiya - 1:1

Qollar: Vlaşiç, 9 (0:1), Beyl, 45 (1:1)

G qrupu

22:45. Polşa - Şimali Makedoniya - 2:0

Qollar: Frankovski, 74, Milik, 80

22:45. Sloveniya - Avstriya - 0:1

Qollar: Poş, 21

I qrupu

17:00. Qazaxıstan - Belçika - 0:2

Qollar: Batşuayi, 21, Menye, 53

20:00. Kipr - Rusiya - 0:5

Qollar: Çerişev, 9, Ozdoyev, 23, Dzyuba, 79, Qolovin, 89, Çerişev, 90

20:00. Şotlandiya - San Marino - 6:0

Qollar: Makqinn, 12, 27, 45, Şankland, 65, Findlay, 67, Armstronq, 87

