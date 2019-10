Tramp: Çin ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə razılaşmaları artıq yerinə yetirməyə başlayıb

Bakı. Trend:

Çin ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə razılaşmaları artıq yerinə yetirməyə başlayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, razılaşmanın şərti 3-4 həftə sonra imzalancaq sazişi gözləmədən Çinin böyük miqdarda ABŞ-ın kənd təsərrüfatı məhsullarını alması olub: "Çin bizim böyük vətənpərvər-fermerlərimizdən kənd təsərrüfatı məhsullarını almağa başlayıb".

ABŞ prezidenti razılaşmanın irimiqyaslı ilk fazasını başa çatdırmağı və danışıqların ikinci mərhələsinə başlamağı söz verib.

