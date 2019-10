"YouTube"da şərh ilk dəfə milyon bəyənmə toplayıb

"YouTube" tarixində ilk dəfə şərh milyondan çox bəyənmə topklayıb.

"Report" xəbər verir ki, söhbət Set Avermanın Billi Aylişin "Bad guy" klipinin şərh bölümünə yazdığı rəydən gedir.

Belə ki, Everman təxminən beş ay əvvəl klipin videohostinqdəki rəy bölümündə "mən daz oğlanam (bald guy)" şərhini yazıb. Evermanın avatarında onun başının həqiqətən tüksüz olduğu görünür.

Kanalın istifadəçiləri onu orijinal şərh üçün tərifləyiblər. Qeyd edilir ki, onun bu şərhi 1 milyondan çox bəyənmə toplayıb. Bu, hostinqin tarixində ilk rekord göstəricidir.









