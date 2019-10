Hindistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "National Herald" nəşri bildirib.

Məlumata görə, hadisə zamanı daha 15 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.



