Tovuz rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

"Report"un məlumatına görə, Tovuz şəhər ərazisində "Jeep", "VAZ" markalı avtomobillərin və motosikletin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub.

Qəza nəticəsində motosikletin sürücüsü, 1984-cü il təvəllüdlü Babək Əliyev ağır xəsarət alıb. Yaralı xəstəxanaya aparılıb, lakin həkimlər tərəfindən göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.