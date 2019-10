İranın Ali dini lideri Əli Xamenei İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) yeni silahlar hazırlamağa çağırıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə dini liderin rəsmi saytında informasiya yerləşdirilib.

Xamenei SEPAH-ın müasir silahlara ehtiyacı olduğunu və onların da müstəqil şəkildə İranda istehsal edilməsi gərəkdiyini bildirib.

“SEPAH-ın bu gün hərbi və kəşfiyyat sahələrində nəyə ehtiyacı olduğunu anlamaq və bu istiqamətdə irəliləmək lazımdır”, - o qeyd edib.

