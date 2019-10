Bakı. Trend:

ABŞ-ın Filadelfiya şəhərində (Pensilvaniya ştatı) atışma baş verib.

Trend-in "NBC 10 Philadelphia" telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, naməlum şəxs şəhərin şimalında insanlara atəş açıb.

Silahlı insident nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Onlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıb.

Hüquq-mühafiz orqanları yaralananların vəziyyəti barədə məlumat vermirlər. Atəş açan şəxs hələki saxlanılmayıb.

