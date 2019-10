Ekvadorda etiraz aksiyaları nəticəsində ölənlərin sayı 7 nəfərə çatıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə insan haqları üzrə ombudsmenin ofisindən bildiriblər.

Məlumatda deyilir: "1152 nəfər saxlanılıb, 7 nəfər həlak olub, 1340 nəfər isə xəsarət alıb". Daha əvvəl 5 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.