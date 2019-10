Milli.Az matc.az-a istinadən Azərbaycan milli komandasının AÇ-2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Macarıstana qarşı keçirdiyi səfər oyunundan (0:1) hazırlanan videoreportajı təqdim edir.

