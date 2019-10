Bu il böyük terror aktları nəticəsində ölənlərin sayı açıqlandı

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katib müavini Yuri Kokov deyib.

Y.Kokov bildirib: "2018-2019-cu illərdə 70-ə yaxın ölkədə 5 mindən artıq rezonans terror aktları baş verib. Bu terror aktları təxminən 30 min insana toxunub".

Katib müavini qeyd edib ki, bu il yalnız 2 min terror aktı nəticəsində 9 mindən artıq insan həlak olub, 11 mindən artıq insan isə xəsarət alıb.

Onun sözlərinə görə, terrorçuların əsas hədəfləri terrorçuluqla mübarizəyə ən çox töhfə verən ölkələrdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.