Əfqanıstanın şimal-şərq hissəsində 5,8 bal gücündə zəlzələ olub.

“Report” “İnterfax”a istinadən xəbər verir ki, məlumatı Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan filialı yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkan Fayzabaddan 60 km aralı baş verib.

Təbii fəlakətin qrubanı və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.



