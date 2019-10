“Maşın”da ikinci dəfə qaldı, sözünün üstündə durdu

"Maşın" raliti-şousunun "Maskarad" buraxılışının növbəti səsverməsi keçirilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu dəfə də aparıcı Lalə Mustafayeva səsvermədə iştirak edib. Lalə şounun əvvəlindən səsvermədə qalib olarsa, heç kimi verilişdən çıxarmayacağını deyib.

O, 51,24% səslə "Maşın"da qalıb və şoudan heç kəsi uzaqlaşdırmayıb.

Beləliklə, "Maşın"ında aparıcılar Lalə Mustafayeva, Kəmalə Piriyeva, Suna Qasımoğlu, müğənni Ramal İsrafilov mübarizəni davam etdirir.

Sabah sonuncu səsvermə olacaq.

Milli.Az

