Türkiyənin Suriyadakı terror qruplaşmalarına qarşı başlatdığı "Barış Pınar"ı hərəkatı davam etməkdədir.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən hərəkatla bağlı məlumat yayımlanıb. "Tvitter" hesabından verilən məlumatda deyilir:

"Fəratın şərqində planlaşdırıldığı kimi uğurlu şəkildə davam edən "Barış Pınarı" hərəkatında öldürülən PKK/PYD-YPG terrorçularının sayı 550 oldu".

