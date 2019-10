Almaniyanın Ştutqart şəhərində keçirilən idman gimnastikası üzrə dünya çempionatında ilk dəfə türkiyəli idmançı medal qazanıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, İbrahim Çolak 14.933 nəticə ilə dünya çempionu olub. O, qələbəsini əsgər salamı verməklə qeyd edib.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ona zəng edərək təbrik edib.



