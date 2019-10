Hande Erçel və Murad Dalkılıç dünən axşam restorandan çıxarkən görüntülənib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına xəbər verir ki, cütlük restorana daxil olarkən şən olsa da, çıxarkən keflərinin pozulduğu diqqətdən yayınmayıb.

Ulduzlar söhbət edərkən gözlənilmədən mübahisə etməyə başlayıb. Digər müştərilərin onlara baxdığını görən Hande və Murad məkanı tərk edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.