Bakıda 15 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Ramana qəsəbəsi, “Südçülük sovxozu” adlanan ərazidə qeydə alınıb. Belə ki, 2004-cü il təvəllüdlü Məmmədrzayeva Nərmin Rizvan qızı anasının işlədiyi kafedən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Fakt araşdırılır.

(oxu.az)

