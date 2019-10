Bakı. Ləman Zeynalova - Trend:

Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qarşılıqlı vizasız rejim haqqında sazişə dəyişikliklər barədə protokol imzalanıb.

Trend-in məlumatına görə, protokola əsasən, Azərbaycan və Qazaxıstan vətəndaşları bu ölkələrin ərazisində 30 gün ərzində qeydiyyatsız qala, 90 gün ərzində isə vizasız yaşaya bilərlər.

Saziş Türk Şurası ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin 7-ci iclasi çərçivəsində imzalanıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.