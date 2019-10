Sosial mediada yayılan görüntülər izləyənləri şoka salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbəkistanda çəkildiyi deyilən kadrlarda toy gecəsi adətinin əks olunduğu bildirilib. Belə ki, bəyin və gəlinin qohumları toy axşamı da onları yalnız buraxmayıb. Videoda qeyd edilib ki, bu Özbəkistanda toy adəti sayılır.

