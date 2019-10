Şamaxıda 3 yaşlı uşaq xlorofos içdi, təcili Bakıya gətirildi

Şamaxıda 3 yaşlı uşaq kimyəvi məhlul içib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib. 2016-cı il təvəllüdlü Rəhimov Cəlal Cəlil oğlu evdə anasının mal-qaranı dezinfeksiya etmək üçün hazırladığı xlorofos məhlulunu içib.

Uşaq təcili olaraq Bakıya, 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə gətirilib. Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, uşağın vəziyyəti həddindən artıq ağırdır: "Hazırda tibbi heyət problemi aradan qaldırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edir".

Milli.Az

