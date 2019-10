"Qalatasaray"ın kolumbiyalı ulduzu Radamel Falkao və həyat yoldaşı Loreley Taron dünən məşhur kababkçı Nüsrətin İstanbulun Etiler rayonundakı restoranında olublar.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, ulduz futbolçu Nüsrətin məşhur hərəkətini edib və onunla foto da çəkdirib.

Falkaonun 3 saat ərzində 4 kilo ət yediyi deyilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.