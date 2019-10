Tanınmış telejurnalist, ANS TV-nin "Marş" hərbi-vətənpərvərlik proqramının layihə rəhbəri, müəllifi və aparıcısı olmuş Rahib Qəribə ağır itki üz verib.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, dostlarının məlumatına görə, Rahib Qəribin qardaşı Elməddin bəy vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

Milli.Az

