Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə, Bakı şəhərinin Səbail rayonunda ev heyvanının su hovuzuna düşərək orada köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə FHN mətbuat xidmətu xəbər verib. Nazirliyin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin xilasediciləri tərəfindən suya düşmüş it xilas edilib.

