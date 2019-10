Model Aysu Bədəlzadə sosial şəbəkədə daha bir qalmaqallı paylaşım edib.

Milli.Az bildiir ki, Aysu meyxanaçı Orxan Lökbatanlı ilə birlikdə snapçatla çəkilmiş şəklini şəxsi Instagram hesabının "hekayə" bölməsində paylaşıb.

Model Orxanla qucaqlaşdığı fotoya "itim" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, onların sevgili olduğu iddia edilsə də, meyxanaçı bu iddiaları təkzib etmişdi.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.