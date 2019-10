Rusiyada DƏHŞƏTLİ CİNAYƏT: azərbaycanlı müştəri mahnını bəyənmədiyi üçün DJ-i öldürdü - VİDEO

Rusiyanın Leninqrad vilayətinin Kirov rayonunda azərbaycanlı müştəri cinayət törədib.

Publika.az xəbər verir ki, kafelərin birində əyləşən müştəri mahnını bəyənməyib və DJ-dən onu dəyişdirməsini tələb edib.

Lakin DJ mahnını dəyişməkdən imtina edib. Aldığı cavabdan hiddətlənən azərbaycanlı bıçaqla onun üzərinə hücum çəkib və ürəyindən bıçaqlayıb.

DJ xəstəxanaya çatıdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, cinayəti törədən şəxsin Azərbaycan diasporasının nümayəndəsi olduğu iddia olunur.

