Qərargah rəisi: "4 milyon zəvvar İrandan İraqa 4 buraxılış məntəqəsindən keçə bilər"

İrandan 4 milyon zəvvarın İraqın Kərbəla şəhərinə keçməsi üçün 4 sərhəd buraxılış məntəqəsi fəaliyyət göstərir.

“Report” “Tasnim”ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran daxili işlər nazirinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini, "Ərbəin" (“İmamın 40”ı) Mərasimi qərargahının rəisi Hüseyn Zülfiqari bildirib.

Onun sözlərinə görə, 3 milyon zəvvar İranın İlam əyalətinin Mehran şəhərindən İraq ərazisinə artıq keçib.

Qərargah rəisi qeyd edib ki, zəvvarların İraqda ziyarət etməsi üçün təhlükəsizliklə bağlı problemi yoxdur.



