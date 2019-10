1xBet-dən “Yeni başlayanların bəxti olur” AKSİYASI

Ümumiyyətlə hesab olunur ki, yeni bir işdə uğur qazanmaq daha asandır, çünki yeni başlayanlar şanslıdırlar. 1xBet bukmeyker şirkəti bu ifadəni praktik olaraq yoxlamağı və "Yeni başlayanların bəxti olur" adlı aksiyada iştirak etməyi təklif edir. Təklif bu yaxınlarda saytda qeydiyyatdan keçən oyunçular və qeydiyyatdan keçməyi planlaşdıranlar üçün etibarlıdır!

7 oktyabr-7 noyabr tarixlərində hər gün 1xBet-də, iPhone XR 64 GB və minlərlə xüsusi bonus xal oynanılacaq. Bonus xalları bukmeykerin saytında xərclənə bilər və onları tam hüquqlu pul mükafatına çevirə bilərsiniz.

Aksiyada iştirak etmək üçün iki sadə şərti yerinə yetirmək kifayətdir:

1. 1xBet saytında qeydiyyatdan keçin

2. Şəxsi hesabınızı 13 AZN-dən başlayan məbləğ ilə artırın.

Hər bir artım üçün oyunçulara mükafat biletlər verilir. Depozit nə qədər yüksək olarsa, oyunçu daha çox bilet əldə edir və buna görə də qazanma şansları bir o qədər yüksəkdir. Nəzərinizə çatdıraq ki, mükafatlar yalnız 1 iyul tarixindən sonra saytda qeydiyyatdan keçən oyunçular arasında keçiriləcəkdir.

1xBet saytında qeydiyyatdan keçin, aksiyada iştirak edin və iPhone XR qazanın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.