Lalə - Türkan qarşıdurması bitmir - “Nə vaxtsa onunla çörək kəsməmişəm”

Günbəgün iştirakçılarının sayı azalan "Maşın" şousu tam sürətlə davam edir.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, həyəcanlı verilişdə avtomobil uğurunda artıq beş nəfər mübarizə aparır.

Bu gün şouda qalan iştirakçılardan aparıcı Lalə Mustafazadə müğənni Türkan Vəlizadəni oyundan kənarlaşdırdıqdan sonra sosial şəbəkələrdə haqqında yazılan xoşagəlməz ifadələrə münasibət bildirib.

O, Türkanla dost olmadıqlarını qeyd edib: "Türkanı beş ildir tanıyıram, amma dost deyilik. Bununla bağlı Türkana da sual veriləndə hər dəfə deyir ki, ən yaxın rəfiqəm Aysundur. Mən heç vaxt onunla çörək kəsməmişəm".

