Hindistanın Uttar-Pradeş ştatında bina uçub.

Trend-in məlumatına görə, binanın uçması nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub.

Bildirilir ki, dağıntılar altında hələ də insanlar qala bilər.

İlkin məlumata əsasən, binanın uçmasına səbəb qaz balonunun partlaması olub. Hadisə yerində xilasedicilər işləyir.

