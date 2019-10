Ötən gün axşam saatlarında dünyasını dəyişən akademik Vasim Məmmədəliyevlə vida mərasiminin yeri və vaxtı dəqiqləşib.

Bu barədə Publika.az-a BDU-nun mətbuat katibi Pərvanə İbrahimova deyib.

Onun sözlərinə görə, vida mərasimi 13:00-dan 15:00-a qədər BDU-da keçiriləcək.

