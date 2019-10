Afrika qitəsinə ən çox bu ölkə sərmayə qoyub

Beynəlxalq Tövsiyyə və Yoxlama şirkəti "Ernst & Young"un (EY) hazırladığı hesabata görə, Afrikaya son 4 ildə ən çox sərmayəni Çin (72,2 milyard) qoyub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Beynəlxalq Tövsiyə və Yoxlama şirkəti "Ernst & Young"un (EY) hazırladığı hesabata görə, Afrika qitəsinə 2014-2018-ci illərdə ən çox sərmayə qoyan ölkə 72,2 milyard dollarla Çin olub.

Çindən sonra "frankofon" (fransızca danışan) ölkələrə 34,1 milyard dollarlıq sərmayəsilə Fransa, 30,8 milyard dollarla ABŞ, 25,2 milyard dollarla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 10,1 milyard dollarla Cənubi Afrika və 5,4 milyard dollarla İspaniya gəlir.

Çinin ən çox sərmayə qoyduğu sektorlar pərakəndə-satış, infrastruktur, maliyyə, telekommunikasiya, turizm, media və texnologiya sahələridir.

Regional olaraq Şimal Afrikadan sonra ən çox sərmayənin axdığı bölgələr isə Cənub Afrika, Şərqi Afrika və Qərbi Afrikadır.

Qitədə son dövrdə texnologiya sərmayələri artıb. Belə ki, Afrikada indiyə qədər 600 texnologiya mərkəzi, Cənubi Afrika, Nigeriya və Misirdə də texnologiya şirkətləri qurulub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.