Keçmiş MTN əməkdaşının məhkəməsinin vaxtı məlum olub

Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən, 1977-ci il təvəllüdlü Yusifzadə Bəhruz Yaşar oğlunun cinayət işi üzrə məhkəmənin vaxtı məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçiriləcək məhkəmənin hazirlıq iclası oktyabrın 18-ə təyin edilib.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaydığı rəsmi məlumatda qeyd olunur ki, B.Yusifzadə təhlükəsizlik orqanlarında xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra xarici ölkələrə səfərlərində əvvəllər məxfi əməkdaşlığa cəlb etdiyi xarici ölkə vətəndaşının vasitəsilə onunla əlaqə quran xarici xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları ilə görüşlər təşkil edib. Onlar tərəfindən maddi maraq müqabilində əməkdaşlığa cəlb edilib, yenidən Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarından hər hansı birinə işə düzəlməyə cəhd etmək barədə tapşırıq alıb. B.Yusifzadə göstərilən istiqamətdə fəaliyyət göstərərkən ifşa olunub.

(Trend)

