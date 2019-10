Pensiyalar nə qədər artdı? – Nazir açıqladı

2003-cü illə müqayisədə Azərbaycanın ÜDM-i 3,4 dəfədən çox artıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev MDB dövlətlərinin Əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının iclasında deyib.

Nazir Azərbaycanda orta əmək haqqının 7,5 dəfə, minimum pensiyanın isə 10 dəfə artdığını bildirib:

"2,2 milyondan çox yeni iş yeri yaradılıb, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi 5 faizə düşüb. Cari il ərzində minimum əmək haqqı 93 faiz, minimum pensiya 72 faiz, sosial müavinət və təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artıb".

