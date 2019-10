İki maşını vuran “Jeep”in sürücüsü qaçdı

Tovuzda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Tovuz şəhərində, avtovağzalın yaxınlığında qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "JEEP" əvvəlcə "VAZ"a, daha sonra isə motosikletə çırpılıb.

Qəza zamanı ağır xəsarət alan motosikletin sürücüsü, 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Babək Sabir oğlu ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qəzanı törədən "JEEP"in sürücüsü hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.