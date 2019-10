Bərdədə bir ailənin 5 uşağı xəstəxanaya çatdırıldı

Bərdə rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Milli.Az xəbər verir ki, Bərdə rayonunun Qarağacı kənd sakini olan 2007-ci il təvəllüdlü Abbasova Fatimə Yavər qızı, 2008-ci il təvəllüdlü Abbasova Nigar Yavər qızı, 2010-cu il təvəllüdlü Abbasov Nihad Yavər oğlu, 2012-ci il təvəllüdlü Abbasova Zəhra Yavər qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Abbasov Əli Yavər oğlu qidadan zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya çatdırılıb. İlkin araşdırmalar zamanı uşaqların kartofdan zəhərləndiyi üzə çıxıb. Uşaqlara tibbi yardım göstərilib.

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.