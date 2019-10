Bakı polisi paytaxtda törədilən cinayətlərlə bağlı məlumat yaydı

Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi istirahət günlərində paytaxtda törədilmiş bir sıra cinayətlərlə bağlı məlumat yayıb.

Publika.az İdarəyə istinadən xəbər verir ki, son günlərdə paytaxtda ictimai təhlükəli əməllər törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

Belə ki, Bakı Şəhər BPİ və Nəsimi RPİ 22-ci PŞ əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini R.Qurbanlının mobil telefonunu soyğunçuluq yolu ilə almaqda şübhəli bilinən Qazax rayon sakini S.Vəlizadə saxlanılıb.

