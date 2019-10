Azər Axşam 7 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirilib - İDDİA YAYILDI

Tanınmış şoumen və aparıcı Azər Axşamın (Şabanov) ölüm xəbəri yayılıb.

Metbuat.az "Ölkə.Az"a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə yayılan məlumatlarda teleaparıcının 7 bıçaq zərbəsiylə qətlə yetirildiyi bildirilir.

Əməkdaşımız yayılan xəbərlə bağlı A.Axşamla əlaqə saxlayıb. O, bildirib:

"Bu, biabırçılıqdır. Belə çıxır ki, kim nə vaxt istəsə, sosial şəbəkədə yalançı profil açıb, istədiyi hərəkəti edə bilər, istədiyi söyüşü söyə bilər. İnsanlar da işin mahiyyətinə varmadan, dəqiqləşdirmədən, ağızlarına gələni yaza bilərlər.

Məni bu məsələdən sonra təhdid edən olmayıb, zəng yoxdur. Bu gün səhər bir jurnalist zəng vurmuşdu ki, Azərbaycanın qaziləri bu işlə bağlı şikayət ərizəsi yazmaq istəyirlər. Bildirdim ki, buyursunlar, mən də onların yanındayam. Görək bunu edən kimdir. Heç kimdən şübhəm yoxdur. Əgər kiminsə mənimlə ədavəti varsa, məni təhqir etsin də, Mübariz İbrahimovun nə günahı var? Deməli, bunu edən adamın damarında azərbaycanlı qanı axmır. Şəxsi prinsiplərinə görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanını ortaya atırsan və onu təhqir etməklə, Azəri ləkələməyə çalışırsan. İki-üç ay öncə 83 yaşlı anamın adından "Instagram" səhifəsi açmışdılar. Axırda dözmədim, polisə zəng vurdum ki, belə bir biabırçılıq var. Məni aidiyyatı üzrə yönləndirdilər, ərizə yazdım, faktları ortaya qoydum. Bu adam hər kimdirsə, dayanmır. Vallah, kimdənsə şübhələnsəm, adını çəkərdim. Amma o məsələdən də bir xəbər çıxmadı. Sonradan təkrar maraqlandım, dedilər ki, biz tapa bilmirik. Çox istərdim ki, həmin şəxslə üz-üzə gəlim, kişidirsə, üzünə tüpürüm, deyim ki, ay biqeyrət, sən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanını vasiyətə çevirəcək qədər qudurmusan? Xanım da olsa, üz-üzə gəlmək istərdim. Deyəcək sözlərim var".

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlərdə Azər Axşamın həyat yoldaşı Səbinə Şabanovanın Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübarizİbrahimov haqqında nalayiq ifadələr yazdığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.