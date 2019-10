Sürücülərin diqqətinə - DYP müraciət edir

Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi müraciət yayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: “Sürücülərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, 14 oktyabr 2019-cu il tarixdə Abşeron rayonu, Masazır dairəsindən “Gənclər şəhərciyi” istiqamətində olan köməkçi yolda təmir-qazıntı işlərinin aparılması ilə əlaqədar 300 metr məsafədə yolun hərəkət hissəsi nəqliyyat vasitələri üçün tam məhdudlaşdırılıb. Bunu nəzərə alaraq sürücülərdən xahiş olunur ki, müəyyən müddət ərzində alternativ yollardan istifadə etsinlər”.

