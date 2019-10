Narkotik 26 yaşlı gənci 7 aya bu hala saldı - FOTO

ABŞ-ın Missuri ştatından olan Cennifer Salfen-Treysi övladının narkotik istifadəsindən sonra pis vəziyyətə düşməsi ilə bağlı paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı valideyn "Facebook" sosial şəbəkəsinə övladının 7 ay ərzində narkotik maddələrdən istifadə etdiyi üçün hansı vəziyyətə düşməsi ilə bağlı foto yerləşdirib. Fotoda 26 yaşlı Kodi Bişop narkoman olmamışdan öncə sağlam və güclü görünsə də, 7 aydan sonra inanılmaz görkəmə düşüb.



Qeyd edək ki, amerikalı gəncin heroin və metamfetamin istifadəçisi olduğu deyilir.



