Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfəri ərəfəsində deyib.

O bildirib ki, türkdilli ölkələr arasında münasibətlər bundan sonra inkişaf edəcək.

Türkiyə Prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycana səfəri çərçivəsinfə Türk Şurasına üzv dövlətlərinin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.