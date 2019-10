Bakıda qırmızı işıqda keçən “Mercedes GL” qəza etdi – VİDEO

Bakıda baş verən qəza anı kameraya düşüb.



Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi ilə, Zərdabi küçəsinin kəsişməsində baş verib. Belə ki, “Mercedes GL” markalı avtomobilin sürücüsü Haqverdiyev küçəsindən işıqforun qadağanedici nişanının tələbini pozaraq Zərdabi küçəsi ilə kəsişməyə daxil olur. Bu zaman yaşıl işıqda hərəkətdə olan “Ford Transit” markalı yük avtomobilinin önünə çıxır. Daha sonra “Nissan Tida” markalı avtomobil ilə toqquşur.

Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.