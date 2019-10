ARB TV-nin "Söhbət var" verilişinin növbəti qonağı ifaçı Mətanət Əsədova olub.



Metbuat.az bildirir ki, müğənni yaxın zamanda ailə həyatı quracağını açıqlayıb: 6-7 aydır həyatımda biri var. Onun haqqında danışmağımı istəmir. Toya hazırlaşıram. Toyumda da Əlikram Bayramov oxusun. Yaşımız bir-birimizə uyğundur. Azərbaycandan kənardadır. Mənə dəyər verir. Bu zamana qədər tək qalmağımın səbəbi istədiyim insanın qarşıma çıxmaması idi".

