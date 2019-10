ARB TV-nin "Söhbət var" verilişinin növbəti qonağı müğənni Əlikram Bayramov olub.



Milli.Az bildirir ki, ifaçı Rusiyaya ilk getdiyi zamanlarda Tanya adlı qadının evində qaldığını deyib:



"Evdəkilər tez-tez soruşur ki, Nataşa necədir? Bir Nataşanı, bir də Tanyanı soruşurlar. Bilmirəm niyə. İlk dəfə 1992-ci ildə konsert üçün Rusiyaya gedəndə ansamblla birgə Tanyagildə qalırdıq. Evi 3 otaqlı idi. Təzə-təzə başlayırdıq. Oteldə qalmağa pulumuz yox idi, ona görə orada qaldırdıq".

