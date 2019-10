Bu görüş tarixə düşəcək! - Ərdoğan Bakı üçün YOLA DÜŞDÜ

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə Bakıda Türk Şurasının iclasına qatılacağam.

Axar.az xəbər verir ki, bunu Bakıya səfərindən öncə jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan oktyabrın 14-ü və 15-də Bakıda olacağını bildirib. O, Bakıya səfəri zamanı ilk olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə, daha sonra türk iş adamlarıyla görüşəcəyini bildirib.

Türkiyə lideri həmçinin Türk Şurasının 7-ci zirvə toplantısının tarixə düşəcəyini söyləyib. O, Bakıdakı görüşdə Özbəkistanın Türk Şurasına tam üzvlüyünün həyata keçiriləcəyini bildirib.

Bakıda türk dövlətləri liderləri ilə təkbətək görüş keçirəcəyini bildirən Ərdoğan bu görüşlərdə “Sülh çeşməsi” əməliyyatı haqqında geniş məlumat verəcəyini deyib. Bununla bərabər, o, türk dünyası arasında əlaqənin güclənməsinin iftixar olduğunu vurğulanıb.

